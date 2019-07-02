Климкин рассказал, кого бы хотел видеть на посту главы МИД Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин, решивший уйти в отпуск, выступил за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел. Об этом он сообщил в интервью "Украинским новостям".

— Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля. — Прим. Лайфа). Просто завтра необходимо ещё несколько дел закончить — и всё, — заявил министр.

Напомним, что после критики президента Украины Владимира Зеленского за самоволие Климкин решил отправиться в "политический отпуск". Лидер Незалежной вдогонку обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с требованием наказать главу МИД за неподчинение.