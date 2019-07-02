Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда боец завершит карьеру

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда боец может завершить карьеру.

Когда менеджеру напомнили, что спортсмен в прошлом заявлял о том, что планирует уйти из спорта с рекордом 30-0, Магомедов намекнул, что загадывать наперёд не хотел бы.

— Знаете, проведёт он 3 или 33 боя, зависит только от него. От условий ничего не зависит. Если у него завтра отпадёт желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут всё зависит от желания Хабиба. Да, он говорил про желание сделать рекорд 30-0 и на этом закончить, — цитирует менеджера sport24.

Ранее боец признался, что не получает удовольствия от побед.