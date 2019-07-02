Певица Тина Тёрнер раскрыла причину самоубийства своего сына

"Королева рок-н-ролла" Тина Тёрнер объяснила причину самоубийства своего старшего сына Крейга. Об этом американская певица рассказала в интервью телеканалу CBS News.

— Думаю, Крейг был одинок. Мне кажется, это задевало его больше всего. У меня много фотографий, на которых он улыбается. Я чувствую, что он сейчас в хорошем месте, — прокомментировала трагическое событие певица.

Согласно её словам, она также сталкивалась в жизни со многими трудностями, в числе которых были инсульт, трансплантация почки и рак кишечника. Однако, вопреки всем сложностям, певица осталась довольна жизнью.

Как ранее писал Лайф, сын певицы Тины Тёрнер покончил с собой 4 июля 2018 года.