"Аэрофлот" отменяет часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет часть своих рейсов в Прагу за 2 июля из-за решения чешских властей аннулировать разрешения на выполнение полётов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

Отменены будут четыре рейса из Москвы в Прагу и в обратном направлении. При этом ещё два по-прежнему остаются в расписании и будут выполнены.

Всех пассажиров "Аэрофлот" перевезёт на этих рейсах, а также самолётами других авиакомпаний. Отмечается, что пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.