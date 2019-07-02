На Камчатке экс-главе страховой компании дали пять лет за мошенничество с ОСАГО

Как уточняется, женщина присваивала разницу между средствами, внесёнными страхователями, и реальными платежами. Преступная схема коснулась 7249 договоров ОСАГО, ущерб оценивается в 27,2 миллиона рублей.

Городской суд Камчатского края вынес приговор по делу о мошенничестве с полисами ОСАГО на 27,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Бывший директор страховой компании, заставлявшая подчинённых вносить ложные данные при регистрации полисов ОСАГО с января 2014 года по июнь 2016 года, получила срок в размере пяти лет и шести месяцев в колонии общего режима. Женщину осудили по статье о мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

— В информационную систему вносились недостоверные персональные данные граждан, сведения о месте их жительства, характеристиках автомобилей, иные данные, на основании которых при расчёте страховой премии (взноса) к базовому тарифу применялись пониженные коэффициенты. В то же время с владельцев транспортных средств наличные денежные средства взимались в соответствии с законодательством в полном объёме, в копиях выдаваемых им полисов ОСАГО были указаны действительные сведения, — отметили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, женщина присваивала разницу между средствами, внесёнными страхователями, и реальными платежами. Преступная схема коснулась 7249 договоров ОСАГО, ущерб оценивается в 27,2 миллиона рублей.

Отмечается, что дело 40-летней жительницы Петропавловска-Камчатского заняло сорок два тома. На изложение приговора ушло 1200 листов. Приговор суда в законную силу не вступил.