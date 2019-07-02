Турецкий депутат: Анкара может разместить С-400 на границе с Сирией

Анкара может разместить на границе с Сирией российские зенитно-ракетные комплексы С-400, однако окончательное решение ещё не принято. Об этом сообщил вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО, депутат турецкого парламента Ахмет Берат Чонкар.

— Вокруг нас одни горячие точки: Ирак, Иран, Сирия, Кипр. Весь наш регион как большая пороховая бочка. Наиболее серьёзная угроза идёт со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где расположены Северный Кипр и уже упомянутая Сирия. Поэтому, думаю, в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи, — заметил Чонкар в интервью газете "Известия".

Он не исключил вероятность размещения ЗРК на рубеже Турции и Сирии, добавив, что Анкара расположит ракеты с поправкой на оптимальность прикрытия границ страны.

Ранее, 1 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что российские ЗРК прибудут в Турцию в течение десяти дней.