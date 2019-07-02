В Иркутской области ограничили движение большегрузов по трассе "Сибирь"

Движение большегрузного транспорта по федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области ограничено из-за режима ЧС, введённого в регионе. Об этом говорится на официальном сайте ФКУ "Упрдор Прибайкалье".

— В связи с действующим на территории Иркутской области режимом ЧС по согласованию с ГИБДД ограничено движение тяжеловесного транспорта по трассе Р-255 "Сибирь" в границах региона, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас такие машины останавливаются на территории Бурятии и Красноярского края. Автовладельцев также убедительно просят воздержаться от поездок по участку трассы от 1490-го километра до 1497-го километра.

Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.