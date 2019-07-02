Трамп пообещал привезти танки на День независимости США

Президент США Дональд Трамп пообещал демонстрацию в Вашингтоне военной техники в День независимости. Об этом сообщают американские СМИ.

— У нас будет отличное 4 Июля в Вашингтоне. Такого ещё не было, оно будет особенное... У нас будут самолёты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолёты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице, — заявил глава государства, передаёт CNN.

Согласно данным The USA Today, технику планируют разместить на Национальной аллее от здания конгресса до мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

По информации Пентагона, предварительная стоимость транспортировки и размещения военной техники составит 870 тысяч долларов (порядка 55 миллионов рублей).