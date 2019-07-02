СМИ: В России разработают новый ГОСТ для светофоров

Данная мера позволит снизить концентрацию мест ДТП и в целом увеличить безопасность на дорогах.

Росавтодор в нынешнем году займётся разработкой нового ГОСТа для светофоров. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на протокол заседания комитета по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги".

Документ будет регулировать сроки проверки светофоров, а также проведение технических работ по их обслуживанию. На сегодняшний день в стране нет детального описания всех необходимых работ.

Также в стране может появиться отдельный стандарт для обслуживания линий освещения трасс. Совокупность данных мер позволит снизить концентрацию мест ДТП и в целом увеличить безопасность на дорогах.

Отмечается, что работа над документами займёт от одного года до трёх лет.