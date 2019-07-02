Врач предупредил женщин об опасности замены кроссовок на шпильки в течение дня

Злоупотребление обувью на каблуке или платформе, так же как и переход со шпилек на кроссовки в течение дня, опасно из-за риска возникновения микронадрыва связок. Об этом женщин в беседе с РИА "Новости" предупредил главный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе.

Специалист напомнил, что ношение неправильно подобранной обуви существенно отражается не только на состоянии стоп, но и на здоровье в целом.

— От того, насколько удобно стопе, зависит здоровье опорно-двигательного аппарата, сосудов, внутренних органов и организма. Следует отметить, что абсолютно подходящей и безвредной обуви не существует. Желательно чередовать разные виды обуви, делать специальную гимнастику для ног, а в качестве оздоровительной процедуры иногда осуществлять прогулки босиком по комфортной поверхности, — отметил Орджоникидзе.

Рассуждая об обуви, врач посоветовал женщинам воздержаться от приобретения моделей с твёрдым задником, узких туфель-лодочек, балеток и туфель на платформе из-за потенциального риска развития воспаления синовиальной сумки, припухлости и болей в пяточной кости.

Свои слова он объяснил тем, что узкие лодочки могут деформировать стопу, платформа способствует застою в венах, а балетки нагружают подошвенный сухожильный аппарат, создавая риск воспаления.

Обувь на каблуке из-за неравномерной нагрузки на стопу может угрожать хозяйке развитием артрита, невралгии и микронадрывами сухожильно-мышечных структур.

При выборе обуви он порекомендовал следить за тем, чтобы при примерке "пальцы располагались ровно, а подошва была эластичной".

Он также положительно отозвался о спортивной обуви, заявив, что она хорошо сказывается на здоровье, но и тут отметил исключения.

— Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и, наоборот, резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла, — подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести, — подытожил специалист.

Ранее специалист из Баптистского медицинского центра университета Уэйк Форест в Северной Каролине Камилла Лонг заявила, что сланцы тоже опасны для здоровья.