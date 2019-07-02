В Иркутскую область направили группу войск РХБЗ

Ей в помощь предоставлена техника, помогающая сканировать территорию на наличие биологической опасности.

Оперативная группа Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) отправилась для оказания помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, а также для дезинфекции территории. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

— Минобороны России самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации из Московской области направило оперативную группу Войск радиационной, химической и биологической защиты для оказания помощи в районы затопления в Иркутской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие специализированного отряда также проведут дезинфекцию территории, в чём им поможет высланная техника, настроенная на проведение биологической разведки и анализа.

Ведомство добавляет, что задачей специалистов РХБЗ является помощь в "выявлении и оценке биологической обстановки в районах паводка, а также организация мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Напомним, что, по последним данным, жертвами паводка в Приангарье стали 12 человек. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь пострадавшим от наводнения. Лайф снял с коптера масштаб затопления, состояние области также показали из космоса.