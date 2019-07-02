Мэр Тулуна: Строить объекты на подтопленных землях не будем

Тем, кто жил на этих территориях, будут предложены различные варианты возможного переселения.

На подтопленных паводком землях в Тулуне не будут возводиться никакие новые объекты. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава города Юрий Карих.

— В этой зоне оказалось примерно 30% территории города, причём вдоль федеральной трассы. Надо будет решить, как эту территорию использовать. Строить новые объекты на этих землях уже точно не будем, и губернатором поставлена задача внести изменения в генплан, чтобы просто-напросто уйти от жилой застройки в этой зоне, — заявил Карих.

По его словам, тем, кто жил на этих территориях, будут предложены различные варианты возможного переселения.

Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. По разным данным, от удара стихии погибло до 16 человек.