Бутина похудела на 20 кг в американской тюрьме

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина за время заключения сбросила порядка 20 килограммов. Об этом её отец Валерий Бутин рассказал "Известиям".

Согласно его словам, до своего заключения Мария весила около 60 килограммов, а сейчас её вес составляет 40 килограммов при росте 170 сантиметров. Отец россиянки считает, что потеря веса связана со стрессами, плохим питанием и тяжёлыми условиями тюремного содержания.

Валерий Бутин добавил, что его дочь пытается не обращать внимание на все невзгоды, тратя своё время на занятия спортом. Также она совершенствует владение английским языком и изучает научную и художественную литературу.

Напомним, что осуждённая россиянка Мария Бутина по собственной инициативе начала преподавать в американской тюрьме четыре дисциплины.