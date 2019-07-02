ЦВО направил автоцистерны в зону паводка в Приангарье

В соответствии с планом, после разгрузки военные на штатной технике должны будут совершить 200-километровый марш к пункту назначения.

Центральный военный округ перебросил в Иркутскую область четыре автоцистерны, предназначенные для подвоза воды жителям подтопленных районов региона. Соответствующее объявление опубликовала пресс-служба округа.

— Две автоцистерны АЦПТ-5,6 и две АЦПТ-10 кузбасской бригады материально-технического обеспечения ЦВО были доставлены сегодня двумя самолётами Ил-76 на аэродром города Братска в Иркутской области, — отметили в сообщении.

В соответствии с планом, после разгрузки военные на штатной технике должны будут совершить 200-километровый марш к пункту назначения.

Ранее сообщалось, что в Приангарье направили группу войск РХБЗ.

Напомним, по официальным данным, жертвами паводка в Приангарье стали 12 человек, однако СМИ сообщают, что количество погибших возросло до 16 человек. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь пострадавшим от наводнения. Лайф снял с коптера масштаб затопления, состояние области также показали из космоса.