Трамп рассказал, при каком условии США выведут войска из Афганистана

Глава государства именовал Америку мировым жандармом, поддерживающим порядок в других странах.

Президент США Дональд Трамп полагает, что американские войска следует вывести из Афганистана с той оговоркой, что в стране должны на постоянной основе присутствовать разведывательные силы Штатов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

— Мы значительно сократили свои силы в Афганистане, — отметил глава государства. — Я бы хотел просто уйти из этой страны. Проблема в том, что она, как кажется, является своего рода лабораторией для террористов... Я бы ушёл из страны, и мы уйдём из неё, но мы оставим очень мощную разведку.

Американский лидер заявил, что военные США находятся в Афганистане слишком долго. Он подчеркнул, что Америка выполняет роль мирового жандарма, в отличие от России, поддерживающей порядок у себя в стране, и Китая, не распространяющего военных по всему миру.

Напомним, что военная операция в Афганистане длится уже 17 лет, начиная с конца 2001 года. Несмотря на выведение основных сил НАТО и США в 2014 году, в стране всё ещё остаётся порядка 14 тысяч военнослужащих.