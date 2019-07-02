В Иркутской области заработает второй передвижной хлебозавод

В пострадавшую от паводка Иркутскую область направлен второй передвижной хлебозавод. Об этом сообщил журналистам начальник Управления технического обеспечения Центрального военного округа генерал-майор Олег Лучанский.

— Ранее мы перевезли и развернули один хлебозавод, который производит три тонны хлеба в сутки. Сегодня перевозили второй хлебозавод, чтобы военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения могли выпекать шесть тонн хлеба ежедневно, что позволит перекрывать потребность гражданского населения в районе подтопления, — пояснил он.

Генерал-майор отметил, что вначале для изготовления хлеба будут использоваться ингредиенты, привезённые военными, а после поставки муки и дрожжей лягут на плечи властей.

Напомним, что, по официальным данным, жертвами паводка в Приангарье стали 12 человек, однако, по данным СМИ, количество погибших возросло до 16 человек. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь пострадавшим от наводнения. Ранее для решения продовольственной проблемы в Иркутскую область перебросили автономный хлебозавод.