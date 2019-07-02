СМИ: Американка призналась, что отправляла Обаме заминированную посылку

Найти злоумышленницу сотрудникам ФБР удалось благодаря волоску её кошки, прилипшему к одной из посылок.

Жительница Брукшира призналась, что отправляла заминированную посылку бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщает издание Houston Chronicle.

В процессе судебного заседания в Хьюстоне 47-летняя Джулия Пофф подтвердила, что отправляла посылку с самодельной бомбой президенту, а также губернатору штата Техас и работнице социальной службы. Таким образом она мстила за различные обиды личного характера.

Найти подозреваемую сотрудники ФБР смогли благодаря волоску её кошки, прилипшему к одной из посылок.

— К счастью, никто не пострадал, однако опасность и страх, который вызвала Пофф, были настоящими, — отметил спецагент ФБР Перри Тёрнер.

Окончательный приговор женщине должны озвучить 18 ноября.