СМИ: Американка призналась, что отправляла Обаме заминированную посылку

Жительница Брукшира призналась, что отправляла заминированную посылку бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщает издание Houston Chronicle.
В процессе судебного заседания в Хьюстоне 47-летняя Джулия Пофф подтвердила, что отправляла посылку с самодельной бомбой президенту, а также губернатору штата Техас и работнице социальной службы. Таким образом она мстила за различные обиды личного характера.
Найти подозреваемую сотрудники ФБР смогли благодаря волоску её кошки, прилипшему к одной из посылок.
— К счастью, никто не пострадал, однако опасность и страх, который вызвала Пофф, были настоящими, — отметил спецагент ФБР Перри Тёрнер.
Окончательный приговор женщине должны озвучить 18 ноября.
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