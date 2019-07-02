В Москве задержали женщину, которая украла 775 тысяч рублей у пенсионера

Преступница представилась пенсионеру социальной работницей и сообщила потерпевшему о новой денежной реформе.

Полицейские задержали женщину, которая похитила у 89-летнего пенсионера 775 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавший обратился в отделение полиции на юге Москвы и рассказал, что к нему в квартиру пришла женщина, которая представилась социальным работником и рассказала о новой денежной реформе. После чего она предложила написать заявление об обмене купюр.

При этом пенсионер сам отдал деньги мошеннице, после чего она скрылась. Полиция подозревает женщину ещё в нескольких подобных преступлениях.