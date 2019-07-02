ВКС РФ успешно запустили новую ракету ПРО с казахстанского полигона

Новая ракета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ системы противоракетной обороны стартовала с казахстанского полигона Сары-Шаган, успешно поразив свою цель. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

— Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью, — рассказывает представитель командования войск ПВО и ПРО ВКС полковник Павел Кузьмин.

Отмечается, что система ПРО предназначена для защиты от вражеских воздушно-космических сил.