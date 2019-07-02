Ракета "Союз-2" установлена на стартовую позицию космодрома Восточный

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Фото © Twitter / Дмитрий Рогозин

Ракета космического назначения "Союз-2" установлена в стартовую систему на космодроме Восточный. Об этом сообщает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в "Твиттере".

На космодроме Восточный с 03:00 до 04:15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения "Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня, — написал Рогозин.

Глава "Роскосмоса" отмечает, что старт "Союза-2" будет пятым в истории Восточного.

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