Ракета "Союз-2" установлена на стартовую позицию космодрома Восточный

Ракета космического назначения "Союз-2" установлена в стартовую систему на космодроме Восточный. Об этом сообщает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в "Твиттере".

— На космодроме Восточный с 03:00 до 04:15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения "Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня, — написал Рогозин.

На космодроме #Восточный с 03.00 до 04.15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения ""Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня pic.twitter.com/7SkT1WkExv — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 2, 2019

Глава "Роскосмоса" отмечает, что старт "Союза-2" будет пятым в истории Восточного.