В Иркутской области откроется мобильная приёмная Генпрокуратуры

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Фото © VK/ ГУ МЧС России по Иркутской области

В пострадавших от паводка районах Иркутской области откроется мобильная приёмная Генеральной прокуратуры РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте региональной прокуратуры.

С сегодняшнего дня на территории Иркутской области начнёт работу мобильная приёмная Генеральной прокуратуры Российской Федерации, куда смогут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мобильные приёмные открыты в Тулунском, Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Зиминском, Куйтунском районах.

Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. По разным данным, от удара стихии погибло до 16 человек.

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