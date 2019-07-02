В Иркутской области откроется мобильная приёмная Генпрокуратуры

В пострадавших от паводка районах Иркутской области откроется мобильная приёмная Генеральной прокуратуры РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте региональной прокуратуры.
— С сегодняшнего дня на территории Иркутской области начнёт работу мобильная приёмная Генеральной прокуратуры Российской Федерации, куда смогут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия, — говорится в сообщении.
Отмечается, что мобильные приёмные открыты в Тулунском, Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Зиминском, Куйтунском районах.
Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. По разным данным, от удара стихии погибло до 16 человек.
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