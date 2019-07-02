СМИ: Стоимость мяса может вырасти минимум на 10%

Отмечается, что причиной тому стало разночтение закона о перечне товаров, облагающихся по льготной ставке.

Стоимость мяса птицы, свинины и говядины в России может вырасти на 10%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минсельхоз.

Согласно информации, полученной от ведомства, проблема заключается в размере НДС, проистекающем из неоднозначного толкования закона от 2004 года, связанного с перечнем товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке.

Отмечается, что разночтения привели к тому, что Минфин запланировал доначислить импортёрам в общей сложности 4–7 миллиардов рублей налога за три года, что вполне может повлечь за собой обрушение рынка.

При этом в Минсельхозе не видят основания для применения повышенной ставки в связи с предполагаемым результатом в виде негативных последствий для экономической эффективности предприятий, а также повышения цен на корма.

Варианты урегулирования сложившейся ситуации будут рассмотрены правительством.