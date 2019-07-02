Синоптики пообещали москвичам переменную облачность и дожди 2 июля

Тёплая погода и кратковременные дожди ожидают жителей столицы 2 июля, сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

Днём температура воздуха составит 22–24 градуса тепла, а ночью опустится до 12–14 градусов. Также синоптики отметили, что на протяжении дня будет сохраняться переменная облачность.

Атмосферное давление составит около 738 миллиметров ртутного столба. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду с периодическими порывами, достигающими 15 метров в секунду.

Ранее Лайф сообщал, что, по прогнозам синоптиков, тепло на этой неделе в столицу не вернётся.