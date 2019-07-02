Более 140 улиц остаются подтопленными в Тулуне и районе

В Тулуне и Тулунском районе остаются подтопленными 143 улицы общей протяжённостью 62,7 километра. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Также подтопленными остаются три АЗС, семь садоводств, повреждены два автомобильных моста. Кроме того, подтопленными по всему региону остаются более четырёх тысяч домов.

Напомним, что, по официальным данным, жертвами паводка в Приангарье стали 12 человек, однако, по данным СМИ, количество погибших возросло до 16 человек. Госпитализирован 191 человек. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь пострадавшим от наводнения.