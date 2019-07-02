Глава Администрации Гонконга осудила протестующих за вандализм

Она привела в пример мирную акцию, прошедшую в честь 22-й годовщины основания административного района как образец, доказывающий ценность мира и порядка.

Глава Администрации Гонконга Кэрри Лэм раскритиковала действия демонстрантов, которые преобразовали протестное шествие против рассмотрения поправок к закону об экстрадиции в акт вандализма в здании законодательного собрания города.

Лэм рассказала, что в 22-ю годовщину создания специального административного района Гонконг прошли две акции. Одна из них — мирный ежегодный марш, доказавший "инклюзивность гонконгского общества" и ценность мира и порядка.

Она отмечает, что второй сценой стали чрезмерное насилие и вандализм, к которому прибегли протестующие, пытающиеся ворваться в здание парламента.

— И это то, что нам следует серьёзно осуждать, потому что в Гонконге ничто не представляет большей важности, чем верховенство права. Я надеюсь, что сообщество в целом согласится с нами, что мы вправе осуждать увиденные акты насилия, я также надеюсь, что общество вернётся к нормальной жизни как можно скорее, — пояснила глава Администрации Гонконга.

Напомним, что протестные шествия в Гонконге начались 9 июня, когда более одного миллиона человек вышли на митинг против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. После чего из-за последующих акций правительству пришлось ещё раз отложить реализацию проекта, однако протестанты требовали полного и бесповоротного отказа от закона.

Акции продолжились 1 июля, тогда протестующие взяли штурмом здание парламента, после чего граждане Гонконга ворвались в здание законодательного собрания, откуда полиции, спустя несколько часов, пришлось разгонять их слезоточивым газом.