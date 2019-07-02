"Уральские авиалинии" вслед за "Аэрофлотом" приостанавливают полёты в Прагу

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Фото © Instagram / ural_airlines

Авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает полёты своих рейсов в Чехию на неопределённый срок. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте перевозчика.

Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Процедура коснётся рейсов из Екатеринбурга и московского аэропорта Жуковский в Прагу и обратно.

В авиакомпании отмечают, что следят за ситуацией и ожидают её урегулирования.

Ранее часть своих рейсов в Прагу была вынуждена отменить авиакомпания "Аэрофлот". Поводом для этого послужило решение чешских властей.

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