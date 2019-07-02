Губернатор Приангарья: Оперативные службы не сообщили о повышении уровня воды

Оперативные службы Иркутской области не предупредили местные власти об увеличении уровня воды в реках региона. Об этом заявил губернатор области Сергей Левченко.

— Службами, которые должны были это делать (информировать о повышении воды), власти не были проинформированы. И областные, и городские, — заявил Левченко.

Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. По разным данным, от удара стихии погибло до 16 человек.