Военные переправляют жителей Тулуна в зоне паводка на плавающих транспортёрах

Жители пострадавшего от наводнения Тулуна в Иркутской области переправляются в зоне ЧС на плавающих транспортёрах ПТС-2 Центрального военного округа. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

— Три плавающих транспортёра ПТС-2 начали транспортировку жителей Тулуна через реку Ию. На отрезанной паводком стороне находится главная больница города, часть жителей переправляются на работу, также многие едут оценить причинённый ущерб и забрать имущество, — сказал Шорин.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. По разным данным, от удара стихии погибло до 16 человек.