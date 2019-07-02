Власти Иркутской области планируют восстановить электроснабжение за 72 часа

Электроснабжение в наводнённых районах Иркутской области будет восстановлено в течение 72 часов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

— Полным ходом идёт восстановление электроcнабжения. Уже больше чем наполовину, если считать от количества населения, электроснабжение восстановлено. Я думаю, в течение 72 часов оно везде будет восстановлено, — пояснил он.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим ЧС. Согласно данным СМИ, из-за наводнения погибло 16 человек, госпитализирован ещё 191 человек. Затопленными остаются более 140 улиц.