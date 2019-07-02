Президент Южной Кореи назвал встречу лидеров США и КНДР "концом вражды"

США и КНДР встречей глав двух государств ознаменовали окончание враждебных отношений между собой. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, слова которого передаёт агентство Yonhap.

Согласно словам южнокорейского лидера, несмотря на то что американский президент Дональд Трамп и председатель КНДР Ким Чен Ын не подписали каких-либо документов, сама реализация возможности переговоров равнялась "фактическому объявлению о прекращении враждебных отношений и началу полноценной мирной эры".

Напомним, что 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей. В ходе диалога американский лидер пригласил своего коллегу посетить Белый дом.