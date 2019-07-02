"Победа" отменила рейсы в Карловы Вары

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Фото © Авиакомпания "Победа"

Лоукостер российской авиакомпании "Аэрофлот" — "Победа" — отменил рейсы из российской столицы в Карловы Вары из-за запрета с чешской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Мы отменяем рейсы Москва — Карловы Вары по требованию властей Чехии, — уточнил представитель компании в беседе с РИА "Новости".

"Победа" стала третьей по счёту авиакомпанией, которая отменила полёты в Чехию. Ранее об аналогичном решении объявили "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". Из Екатеринбурга, Москвы и некоторых других российских городов отменены рейсы в Чехию из-за аннулирования Прагой разрешений на полёты для данных авиаперевозчиков.

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