"Победа" отменила рейсы в Карловы Вары

Лоукостер российской авиакомпании "Аэрофлот" — "Победа" — отменил рейсы из российской столицы в Карловы Вары из-за запрета с чешской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

— Мы отменяем рейсы Москва — Карловы Вары по требованию властей Чехии, — уточнил представитель компании в беседе с РИА "Новости".

"Победа" стала третьей по счёту авиакомпанией, которая отменила полёты в Чехию. Ранее об аналогичном решении объявили "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". Из Екатеринбурга, Москвы и некоторых других российских городов отменены рейсы в Чехию из-за аннулирования Прагой разрешений на полёты для данных авиаперевозчиков.