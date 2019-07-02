Минобороны опубликовало видео испытаний новой российской противоракеты

Согласно данным военного ведомства, вооружение полностью подтвердило заявленные разработчиками характеристики.

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане российские ВКС выполнили очередной испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО. Видео испытаний опубликовало военное ведомство России.

— Новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные в неё характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью, — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отметим, система противоракетной обороны находится на вооружении Воздушно-космических сил. Разрабатываемая ракета предназначена для защиты территории страны от ударов средств воздушно-космического нападения, например баллистических ракет.

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ опубликовало данные о первых испытаниях автомата Калашникова, которые долгое время находились под грифом "секретно".