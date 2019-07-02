"Роскачество" выяснило, какой мультизерновой хлеб самый полезный

Чтобы выбрать наиболее полезный продукт, нужно обращать внимание на маркировку. На этикетке должна быть надпись, что хлеб витаминизирован дополнительно.

Специалисты "Роскачества" проверили 11 марок мультизернового хлеба стоимостью от 38 до 196 рублей и выяснили, действительно ли он полезен. О результатах исследования говорится на сайте ведомства.

Хорошая новость — ни в одном из образцов не нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, стафилококки и кишечную палочку, а также возбудитель картофельной болезни и такие улучшители, как броматы и семикарбазида. Однако оказалось, что указанная на упаковке калорийность не всегда соответствует действительности.

— В некоторых случаях в маркировке была указана недостоверная информация о содержании жиров и белков, что влияет на калорийность, — предупредили эксперты.

Содержание пищевых волокон, которые так ценят поклонники здорового питания, во всех образцах оказалось больше 6%. Больше всего пищевых волокон оказалось в хлебе "Ржаной край" (21,16%) и Granum (19,17%). При этом эксперты обратили внимание на то, что все образцы обгоняют традиционные хлебобулочные изделия по содержанию соли. Только один из исследованных товаров — овсяный хлеб "Доволя. Вкусное счастье" — рекомендован специалистами "Роскачества" по данному показателю. Здесь соли содержится 1,1 г, у остальных — более 1,2 г.

Эксперты отметили, что в мультизерновом хлебе больше витаминов, чем в хлебе из муки высшего сорта. Чтобы выбрать наиболее полезный продукт, потребителям посоветовали обращать внимание на маркировку. На этикетке должна быть надпись, что данный хлеб витаминизирован дополнительно.

Ранее специалисты "Роскачества" изучили детские сухие молочные смеси разных марок и выбрали лучшую.