Красноярский губернатор жёстко ответил жительнице Канска: Права качнуть хотите?

Местные жители пытались узнать, что с ними будет, если дорогу размоет и они окажутся отрезаны от других населённых пунктов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в затопленном Канске и пообщался с пострадавшими от паводка. Однако на вопрос местной жительницы о состоянии дорог после подтопления глава региона отреагировал жёстко, решив, что женщина "качает права". Та решила узнать, что будет, если трассы размоет и жители окажутся отрезаны от других населённых пунктов. Видео встречи опубликовано в соцсетях.

— Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть... Мы и дорогу видели... Если её размоет, значит, её восстановят, — заявил Усс, отвечая местной жительнице.

Глава региона добавил, что пока рано говорить о восстановлении асфальта, сначала нужно помочь пострадавшим от паводка.

В Канске подтопило 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из населённого пункта эвакуировали 79 человек, среди которых 24 ребёнка.