Астрономы назвали дату и время полного затмения Солнца

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Фото © Pixabay

Наблюдать его можно будет на другом конце земного шара. В России скоро можно будет увидеть лунное затмение.

Очередное затмение Солнца наступит сегодня, 2 июля, в 22:23 мск и продлится 4 минуты 33 секунды. Как рассказали в Московском планетарии, лучше всего астрономическое явление будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Всего в нынешнем году ожидается пять затмений, из которых три —солнечных и два — лунных. Следующее — лунное — наступит 17 июля и будет видно на территории России.

Ранее астрономы показали на видео "столкновение" метеорита с Луной.

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