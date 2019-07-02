Падение годовалой малышки в канализационный люк в Чебоксарах попало на видео

По данным следствия, ребёнок пролетел около трёх метров и при падении повредил руку.

СК возбудил уголовное дело из-за падения годовалой малышки в канализационный люк в Чебоксарах. Инцидент произошёл 14 июня, сегодня же следователи показали кадры с камер наблюдения, снявших момент падения.

Как отмечают следователи, при выполнении работ по плановой промывке канализационных сетей сотрудник АО "Водоканал" нарушил требования безопасности и не оградил открытый канализационный колодец. В результате чего годовалая девочка, выйдя из подъезда, провалилась в люк глубиной около трёх метров и травмировала руку.

По данному факту в отношении сотрудника коммунальной компании было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших его совершению, — сообщили в пресс-службе СКР по Республике Чувашия.

Как сообщал Лайф, в конце мая в подмосковном Ногинске произошёл другой шокирующий случай с участием ребёнка. Собака напала на двухлетнего малыша и утащила его в канализацию. Ребёнок получил множественные травмы, но выжил. СКР возбудил уголовное дело.