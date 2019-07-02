Тигрица из оренбургского зоопарка напала на вора за попытку украсть её детёныша

В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке ранила посетителя, который пытался украсть уссурийского тигрёнка из клетки.
Инцидент произошёл в городе Бузулуке. Когда 20-летний молодой человек попытался вытащить детёныша, тигрица вцепилась ему в руку.
— Сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из её лап, — рассказали Лайфу в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Молодой человек получил множество травм различной степени тяжести. Сейчас он находится в медучреждении. У его палаты выставлен конвой полиции.
Детёныш тигрицы тоже пострадал в этом происшествии. Злоумышленник сильно тянул его за лапы, вытаскивая из клетки. Маленького хищника осмотрели ветеринары. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".
Ранее Лайф публиковал видео, как в Индии тигр на огромной скорости выскочил из леса на дорогу и погнался за байкерами.
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