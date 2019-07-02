Индийский истребитель потерял топливный бак во время полёта

На месте падения ёмкости вспыхнул небольшой пожар, но вскоре возгорание было ликвидировано.

Лёгкий многоцелевой истребитель Tejas Военно-воздушных сил Индии "уронил" дополнительный топливный бак во время полёта над территорией одной из ферм в южном штате Тамилнад. Об инциденте сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил страны.

Tamil Nadu: Fuel tank of the LCA Tejas aircraft of the Indian Air Force fell down in farm land near Sulur air base during a flight today. pic.twitter.com/kPx8uqBzvi — ANI (@ANI) 2 июля 2019 г.

После падения топливный бак загорелся, но вскоре возгорание было ликвидировано. О причинах непроизвольного отсоединения ёмкости пока не сообщается. Никто в результате инцидента не пострадал. Самолёт благополучно вернулся на базу.

Это уже второй подобный случай в Индии менее чем за месяц. В начале июня дополнительный бак потерял МиГ-29К индийских ВВС. Это случилось в Гоа.