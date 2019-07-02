Танкер в турецком порту загорелся после взрыва — видео

Итальянский танкер Synzania загорелся после взрыва в порту Алиага на западе Турции. При пожаре погиб один человек, ещё 16 пострадали. Об этом сообщает нефтехимическая компания Petkim.

Огонь тушили и с суши и на воде. По данным портала 7deniz, возгорание ликвидировано. Причина ЧП пока не сообщается, известно только, что взрыв произошёл во время закачивания сжиженного углеводородного газа.

СМИ также уточняет, что среди раненых — 15 итальянцев и один гражданин Румынии.