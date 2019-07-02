Танкер в турецком порту загорелся после взрыва — видео

Итальянский танкер Synzania загорелся после взрыва в порту Алиага на западе Турции. При пожаре погиб один человек, ещё 16 пострадали. Об этом сообщает нефтехимическая компания Petkim.
Syn Zania LPG tankeri patladı: 1 ölü, 15 yaralıhttps://t.co/sUSra1yFsG#sync #zania #lpg #tanker #tankergemisi #gemi #synzania #synzanialpg #synzanialpgtankeri #synzanialpgtankergemisi pic.twitter.com/Btf2dpp8aq— 7deniz Haber (@7deniznet) 2 июля 2019 г.
Огонь тушили и с суши и на воде. По данным портала 7deniz, возгорание ликвидировано. Причина ЧП пока не сообщается, известно только, что взрыв произошёл во время закачивания сжиженного углеводородного газа.
СМИ также уточняет, что среди раненых — 15 итальянцев и один гражданин Румынии.
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