"Росконтроль" назвал лучшие сушки к чаю

У всех продуктов, выбранных для исследования, низкие показатели пищевой ценности.

Несмотря на обилие десертов к чаю, одним из самых популярных у россиян продуктов остаются сушки. Эксперты проекта "Росконтроль" проверили в лаборатории пять популярных марок сушек: Fine Life, "Хлебный дом / Румяные традиции", "Каждый день", ARO и "Красная цена".

После исследования самыми лучшими по сложению показателей "безопасность", "натуральность", "пищевая ценность", "качество" оказались сушки Fine Life "Малютка" простые. Состав соответствует техрегламентам и ГОСТу, а жира даже меньше заявленного. Ломаных сушек оказалось только 0,59 процента от пачки.

"Посольские простые" сушки марки "Каждый день" заняли второе место в рейтинге, все органолептические и физико-химические показатели также соответствуют стандартам. На третьем месте оказались простые сушки "Хлебный дом / Румяные традиции". В них нашли много соли. Белка на 19 процентов больше, а жира на 14 процентов меньше, чем указано на упаковке.

Жирнокислотный состав жира в сушках "Красная цена" незначительно отличается от указанного в маркировке подсолнечного масла, вероятна примесь другого растительного масла.

В составе сушек ARO "Малютка" указан маргарин, компонентом которого является растительное масло. Однако фактически жировая фаза образца представляет собой смесь растительных масел, в том числе, вероятно, модифицированных. Органолептические и физико-химические показатели соответствуют стандарту (ГОСТ 32124-2013), хотя и выпускаются по ТУ изготовителя.

— Простые сушки, в составе которых нет маргарина и каких-либо пищевых добавок, можно давать детям любого возраста (исключая грудных младенцев, разумеется) наравне с хлебом. Как и хлеб массовых сортов, сушки содержат слишком много соли — это формирует у ребёнка привычку к гораздо более солёному, чем это необходимо, вкусу хлебобулочных изделий, — отметила Ирина Аркатова, главный специалист экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль".

Ранее "Росконтроль" проверил другие сладости. В организации рассказали, какой мармелад и какие конфеты "Птичье молоко" попали в чёрный список.