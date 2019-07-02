Минтранс увидел в отмене полётов нарушения со стороны Чехии

Сейчас между сторонами продолжается переговорный процесс. В ведомстве надеются на разрешение ситуации "в самые сжатые сроки".

Чешские авиавласти нарушили соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой, аннулировав выданные разрешения на полёты нескольких российских авиакомпаний. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

— Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами, — говорится в сообщении ведомства.

В Минтрансе добавили, что между российскими и чешскими авиавластями продолжается переговорный процесс. В ведомстве выразили надежду, что вопрос будет решён в самые сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Чехию в связи с решением чешских авиавластей аннулировать ранее выданные разрешения на полёты.