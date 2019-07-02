Назван топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке

На первых строчках списка автомобили от российского производителя ПАО "АвтоВАЗ".

Эксперты составили топ-10 самых доступных новых легковых автомобилей. Для этого аналитики агентства "Автостат" исследовали цены по всем маркам и моделям, которые сейчас представлены на российском рынке.

На первом месте рейтинга LADA Granta. Средняя цена этого автомобиля — 522,9 тысячи рублей. Эта модель также самая продаваемая. За первые пять месяцев 2019 года в России было куплено 52 373 экземпляра.

Далее идёт седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составила 529,9 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров LADA 4x4 со средневзвешенной ценой 563,8 тысячи рублей.

В первой десятке также оказались Datsun mi-DO (617,7 тысячи рублей), Renault Sandero (690,1 тысячи рублей) и Logan (699,1 тысячи), LADA Largus (704 тысячи), Lifan Solano (706,8 тысячи) и X50 (737,5 тысячи), а также УАЗ "Хантер" (746,8 тысячи).

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