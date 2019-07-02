Опрос показал, что большинство россиян планируют работать на пенсии

77,6% опрошенных считают, что возможность пенсионеров трудиться зависит от готовности работодателя их принять.

Более половины (56,3%) россиян намерены продолжать работать после выхода на пенсию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведённого Рострудом.

Причём 34,5% опрошенных предпочли бы трудиться на государственном предприятии, 7,4% — в частной компании, 15,8% россиян хотели бы открыть своё дело, а 23,2% — работать из дома.

Большинство респондентов (77,6%) считают, что возможность пенсионеров трудиться зависит от готовности работодателя их принять. 11,8% не видят никаких препятствий для трудоустройства, ещё 10,5% назвали главным фактором профессиональные навыки и квалификацию.

Ранее Счётная палата изучила ежедневные траты российских пенсионеров.