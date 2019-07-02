В страшном ДТП под Воронежем погибло три человека

Ещё одного пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

В городе Лиски Воронежской области страшное ДТП унесло жизни трёх человек. Об этом рассказали Лайфу в ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель автомобиля Chery Amulet, двигаясь по улице Коммунистической, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. За рулём иномарки находился 20-летний местный житель.

При столкновении водитель и две его пассажирки 19 и 20 лет от полученных травм скончались на месте. Ещё одного пассажира иномарки, 20-летнего молодого человека, с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что в ДТП с участием фуры в Архангельской области погибли двое взрослых и ребёнок.