Итальянец трактором нарисовал огромный портрет князя Владимира к визиту Путина

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Изображение площадью 24 тысячи квадратных метров появилось на пшеничном поле в провинции Кастаньяро под Вероной.

Итальянский художник Дарио Гамбарин трактором нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента РФ Владимира Путина. Об этом художник рассказал РИА "Новости".

— На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, — объяснил Гамбарин.

Портрет князя Владимира занимает 24 тысячи квадратных метров на пшеничном поле в провинции Кастаньяро под Вероной. Его длина составляет около 200 метров. Креститель Руси изображён с кустистой бородой и в древнерусском шлеме, а внизу размещена подпись на русском языке "Святой Владимир".

Ранее Гамбарин изображал президента РФ Владимира Путина. Тогда портрет площадью 25 тысяч квадратных метров был приурочен к саммиту "Большой двадцатки" в Гамбурге.

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