Последствия наводнения в Канске сняли на видео с воздуха

На кадрах видно, что практически весь частный сектор города затоплен, дороги под водой.

Несмотря на сообщения, что уровень воды в затопленном Канске Красноярского края начал медленно снижаться, большая часть города до сих пор остаётся под слоем воды. Самый большой ущерб нанесён частному сектору. На кадрах, снятых с вертолёта, видно, что водой залило сотни домов и подсобных хозяйств.

Как сообщал Лайф, в результате паводка в Канске подтопило 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из населённого пункта эвакуировали 79 человек, среди которых 24 ребёнка.

Для контроля за ликвидацией последствий разгула стихии в город прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс. Однако вскоре скандал вызвала манера общения главы региона с пострадавшими местными жителями.