В Госдуме призвали губернатора Красноярского края извиниться за грубость

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу стоит извиниться за жёсткий ответ местной жительнице.
— В этой ситуации власть не имеет права на подобного рода эмоции, с людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу стоило бы извиниться, — прокомментировал ситуацию Ревенко "РИА Новости".
Ранее Лайф публиковал видео, как во время визита в подтопленный город Канск губернатор Александр Усс заявил местной жительнице: "Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть?"
Сегодня же последствия наводнения в Канске сняли на видео с воздуха.
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