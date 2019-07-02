Российская туристка найдена мёртвой в номере отеля в Греции

По предварительной информации, причиной гибели молодой женщины стал инсульт. На отправку тела на родину нужно около 300 тысяч рублей.

В афинском отеле Hellinis было обнаружено тело 30-летней жительницы Уфы Альмиры Захаровой без признаков жизни. Предположительно, девушка скончалась ещё 25 июня. Однако родственники и близкие россиянки узнали об этом лишь спустя три дня, что вызвало немало вопросов относительно причин гибели молодой женщины. Предварительно, причиной смерти стал инсульт.

— Эта информация дошла до нас через три дня. Не знаем, почему полиция Греции сразу не связалась с консульством, почему не вышли на связь с родителями или родственниками? Вопросов много, ответов нет... Мы нашли её маму, сообщили всем друзьям. Наконец сегодня нам удалось связаться с дипломатом, представителем в Афинах. Узнали, где находятся её документы и где она сама. Встал вопрос — как нам вернуть нашу девочку домой? Как дать возможность матери попрощаться с её ребёнком, — написала на своей странице в соцсети подруга погибшей Светлана Ягодкина.

По словам Светланы, похоронное бюро Греции выставило счёт за возвращение тела россиянки на родину, в Уфу, в четыре тысячи евро (почти 300 тысяч рублей). Для её мамы это неподъёмная сумма.

— По поводу страховки пока нет точной информации, есть ли она у неё, потому что летела она не по туру. Надеемся, что она всё-таки есть и покроет или сократит расходы на транспортировку, — добавила Светлана.

Как сообщал Лайф, ранее стало известно о гибели другого российского туриста во время отдыха в Испании. По предварительным данным, мужчина утонул во время плавания в Средиземном море близ города Аликанте.