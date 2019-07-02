Обнаружен неизвестный смертельный вирус

От него уже скончалась женщина, ещё два человека находятся в палате интенсивной терапии.

Власти Боливии забили тревогу после того, как в стране выявили неизвестное ранее вирусное заболевание. Теперь они просят международное сообщество помочь выяснить, что это за вирус и как с ним бороться. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.

От неизвестного вируса уже скончалась женщина. Ещё два человека находятся в палате интенсивной терапии, а у троих проявились признаки этого заболевания.

Глава Минздрава Боливии предположила, что заболевание — неизвестная ранее форма гриппа или лихорадка денге.

Ранее Лайф сообщал, что в Уганде выявлен первый случай заболевания лихорадкой эбола.