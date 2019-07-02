Екатеринбург выбран столицей летней Универсиады-2023

К слову, наша страна уже была организатором летних студенческих Игр в Казани (2013 год), а также зимней Универсиады в Красноярске (2019-й).

Всемирная летняя Универсиада 2023 года пройдёт в Екатеринбурге. Таковы результаты голосования, объявленные во вторник Международной федерацией университетского спорта (FISU) в Неаполе.

— FISU приняла решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге (Свердловская область) XXXII Всемирной летней Универсиады, — сообщили в пресс-службе Минспорта России.

Напомним, что заявку на проведение Универсиады власти Свердловской области передали FISU ещё в конце мая. Она была принята без единого замечания, а посетившая Екатеринбург комиссия FISU высоко оценила шансы города на то, чтобы стать столицей соревнований.

К слову, Россия уже во второй раз примет у себя летнюю Универсиаду. В 2013 году соревнования проводились в Казани. А в марте этого года в Красноярске прошла зимняя Универсиада.