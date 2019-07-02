Екатеринбург выбран столицей летней Универсиады-2023

Всемирная летняя Универсиада 2023 года пройдёт в Екатеринбурге. Таковы результаты голосования, объявленные во вторник Международной федерацией университетского спорта (FISU) в Неаполе.
— FISU приняла решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге (Свердловская область) XXXII Всемирной летней Универсиады, — сообщили в пресс-службе Минспорта России.
Напомним, что заявку на проведение Универсиады власти Свердловской области передали FISU ещё в конце мая. Она была принята без единого замечания, а посетившая Екатеринбург комиссия FISU высоко оценила шансы города на то, чтобы стать столицей соревнований.
К слову, Россия уже во второй раз примет у себя летнюю Универсиаду. В 2013 году соревнования проводились в Казани. А в марте этого года в Красноярске прошла зимняя Универсиада.
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